كريستيانو رونالدو يُعلن زواجه من جورجينا رسميًا.. تفاصيل الاتفاق المالي المُثير للجدل

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه من عارضة الأزياء الإسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، بعد سنوات طويلة من العلاقة التي بدأت عام 2016، لتتصدر أنباء زواج الثنائي اهتمامات جماهير كرة القدم ووسائل الإعلام حول العالم.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا بعد سنوات من العلاقة

وجاء إعلان زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر الثنائي صورًا لخاتمي الزواج، في خطوة أنهت سنوات من التكهنات حول موعد ارتباطهما رسميًا.

وارتبط رونالدو بجورجينا رودريجيز منذ عام 2016، وتحولت علاقتهما على مدار السنوات إلى واحدة من أشهر العلاقات في عالم كرة القدم، كما كوّنا أسرة تضم أبناءهما وظهرت جورجينا باستمرار إلى جانب نجم نادي النصر السعودي في المناسبات العائلية والرياضية.

وكانت جورجينا قد أعلنت خطوبتها من رونالدو في أغسطس 2025، قبل أن يأتي إعلان الزواج في أغسطس 2026.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا بعد سنوات من العلاقة

ما تفاصيل الاتفاق المالي بين رونالدو وجورجينا؟

وبالتزامن مع إعلان الزواج، عادت إلى الواجهة تقارير قديمة تتحدث عن اتفاق مالي مزعوم بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز، كانت قد نشرتها وسائل إعلام برتغالية وإسبانية في سنوات سابقة.

ووفقًا لما نقلته تقارير عن مجلة TV Guia البرتغالية، فإن الاتفاق المزعوم يتضمن ترتيبات مالية لحماية حقوق جورجينا وأطفالهما في حال انتهاء العلاقة، من بينها حصولها على مبلغ شهري مدى الحياة، إلى جانب امتيازات مرتبطة بالمنزل العائلي في مدريد.

وتشير تقارير سابقة إلى أن قيمة المبلغ المتداول تبلغ نحو 100 ألف يورو شهريًا، مع حديث عن حصول جورجينا على ملكية منزل العائلة في منطقة «لا فينكا» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومع ذلك، فإن هذه التفاصيل لم يؤكدها كريستيانو رونالدو أو جورجينا رودريجيز رسميًا، ولذلك تظل في إطار التقارير الإعلامية المتداولة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها بنودًا مؤكدة لعقد قانوني معلن.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا بعد سنوات من العلاقة

قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا

بدأت قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز عام 2016، عندما كانت جورجينا تعمل في أحد متاجر «جوتشي» بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن تتحول علاقتهما إلى ارتباط طويل الأمد، تخلله تكوين أسرة وظهور الثنائي معًا في العديد من المناسبات.

ويعد إعلان الزواج أحدث فصل في قصة الثنائي، التي حظيت باهتمام واسع على مدار السنوات الماضية، خاصة مع إعلان الخطوبة ثم الزواج رسميًا.