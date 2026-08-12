فتح باب التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين..اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2026 / 2027 ، بدءا من اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 إلى يوم الإثنين 31 أغسطس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2026 / 2027 يتم طبقا لأحكام القرار الوزاري 41 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين ، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن استمارة تغيير المسمى الوظيفي تكون بنموذج موحد لكل المديريات التعليمية ، وتقوم إدارة التنسيق المختص بتجميع البيانات من الإدارات التعليمية ، على أن يتم ارسال نسخة ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية "اكسيل"

وكانت قد قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مد فترة تسجيل التقدم للترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى يوم الإثنين 17 أغسطس بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة، موجهة بالتنبيه المشدد بتعميم القرار على ديوان المديريات وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة والتوقيع عليها بالعلم ، وذلك نظرًا لإجراء بعض أعمال التطوير والتحديث على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم ، وما تبعه من ضرورة استلام مسئولي الحكومة الإلكترونية في المديريات التعليمية والإدارات التابعة والمدارس كلمات السر الجديدة للدخول على الموقع، ومشاركة الكثير من أعضاء هيئة التعليم في أعمال الامتحانات.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات لكل من يستوف كافة الشروط الآتية: