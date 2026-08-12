من أجل صلاح.. مشجع تركي يفاجئ المصريين بدعوة للإقامة في منزله

وجه مشجع تركي رسالة ترحيب إلى الجماهير المصرية، وخاصة القادمين من مصر لمتابعة محمد صلاح خلال مشاركاته مع طرابزون سبور، مؤكدًا استعداد الأتراك لاستقبال المصريين في منازلهم حال عدم العثور على أماكن للإقامة.

وكتب المشجع التركي عبر منصة «إكس»: «للإخوة المصريين القادمين من مصر من أجل صلاح إلى مباريات طرابزون سبور، دعوتنا المسبقة لكم هي: إذا لم تجدوا فندقًا في ترابزون، فباب منزلنا مفتوح لكم على مصراعيه»، في رسالة عكست حجم الترحيب الشعبي بالنجم المصري وجماهيره.

وكان محمد صلاح قد انتقل رسميًا إلى طرابزون سبور التركي لمدة موسمين، في صفقة تعد من أبرز صفقات النادي والدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يحصل النجم المصري على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمالي المقابل المالي المضمون إلى 17 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية المرتبطة بالأداء.

كما يتضمن عقد محمد صلاح بنودًا تسويقية، أبرزها حصوله على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه، في ظل القيمة التجارية والجماهيرية الكبيرة التي يمثلها اللاعب.

وأحدث انضمام صلاح إلى طرابزون سبور تأثيرًا واضحًا على النادي من الناحيتين الجماهيرية والتسويقية، مع ارتفاع كبير في أعداد المتابعين وزيادة حالة الترقب بين جماهير الفريق، انتظارًا لظهوره الأول بقميص النادي خلال الموسم الجديد.

وتأتي رسالة المشجع التركي لتؤكد أن تأثير محمد صلاح تجاوز حدود كرة القدم، بعدما أصبح انضمامه إلى طرابزون سبور سببًا في حالة من التقارب والحماس بين الجماهير المصرية والتركية.