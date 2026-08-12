موجة صعود جديدة| الذهب في طريقه لمستويات قياسية.. وتلك أهم النصائح

تشهد أسعار الذهب توقعات بمواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، رغم احتمالية استقرارها مؤقتًا عند مستوياتها الحالية، وسط ترقب لتحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار، مع تقديرات بوصول سعر أوقية الذهب إلى مستويات قياسية بنهاية 2026، واستمرار الارتفاعات المحتملة خلال 2027.

استمرار ارتفاع أسعار الذهب

وتوقع أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، رغم احتمالية دخول الأسعار في حالة من الاستقرار المؤقت عند المستويات الحالية، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس لا يزال يحظى بفرص قوية لمواصلة الارتفاع على المدى الطويل.

الذهب يقترب من 4800 دولار بنهاية 2026

وقال أحمد أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، إن سعر أوقية الذهب قد يصل إلى نحو 4800 دولار بنهاية عام 2026، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية تسجيل مزيد من الارتفاعات خلال عام 2027.

وأضاف أن أسعار الذهب قد تتجاوز مستوى 5700 دولار للأوقية خلال 2027، في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع المعدن النفيس عالميًا.

نصائح للادخار في الذهب

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الراغبين في الادخار بالذهب يمكنهم توزيع عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة، بدلًا من انتظار الوصول إلى سعر محدد للشراء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تساعد على تقليل مخاطر الدخول في السوق عند مستوى سعري واحد.

وأشار إلى أن الذهب يظل من الوسائل المناسبة للادخار وبناء الثروة على المدى الطويل، خاصة مع قدرته على الحفاظ على القيمة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

وأكد أبو السعد أن تحركات الدولار تؤثر بشكل مباشر في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، موضحًا أن تغيرات سعر صرف العملة الأمريكية تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار المعدن النفيس محليًا، إلى جانب تطورات الأسعار العالمية.