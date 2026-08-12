لوك كاجوال.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة هند عبد الحليم

وظهرت عند عبد الحليم، مرتديه شورت جينز كاجوال، ونسقت معه توب بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هند عبد الحليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هند عبد الحليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة هند عبد الحليم