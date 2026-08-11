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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتكليف من وزير الأوقاف.. مدير أوقاف الإسماعيلية يتوجه لموقع حادث الدواويس لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم العزاء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

كلّف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتوجه إلى موقع حادث طريق الدواويس الأليم؛ للوقوف على تداعيات الحادث ميدانيًّا، ومتابعة الموقف عن قرب، وتقديم الدعم النفسي وشد أزر المصابين وأسر الضحايا، وتقديم واجب العزاء والمواساة.

تقديم واجب العزاء والمواساة

وفور وصول توجيهات وزير الأوقاف، وجّه الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مديري إدارتي أوقاف القصاصين وأبو صوير بالتوجه إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، والوقوف إلى جانبهم وإلى جانب أسر الضحايا، وتقديم واجب العزاء والمواساة، والعمل على شد أزرهم في هذا الظرف الإنساني الجلل.

الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في أوقات الشدائد 

وأكدت مديرية أوقاف الإسماعيلية أن الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في أوقات الشدائد والمحن واجب ديني وإنساني ووطني، وأن حضور قيادات وأئمة المديرية إلى جانب المصابين وأسر الضحايا يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وتأكيدًا على قيم التكافل والمواساة وشد أزر أبناء الوطن في أوقات الشدة.

وتتقدم مديرية أوقاف الإسماعيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر شهداء الحادث وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

الدواويس حادث طريق الدواويس الإسماعيلية وزير الأوقاف

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