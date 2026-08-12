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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسري البدري: فحص فني لكشف أسباب حادث الإسماعيلية.. والسرعة والإطارات قيد البحث

بسمة وهبة
بسمة وهبة
شيماء جمال

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، خلال مداخلته ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، عن تفاصيل الفحص الفني الذي يتم في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث الإسماعيلية، موضحًا أن هناك مهندسًا فنيًا سيقوم بفحص الواقعة والمركبات المرتبطة بها.

وأضاف يسري البدري أن المهندس الفني سيعمل على التحقق من الأسباب الفنية التي ربما تكون قد أدت إلى وقوع الحادث، ومن بينها احتمال وجود مشكلة في أحد الإطارات، مشددًا على أن هذا الاحتمال لم يتم حسمه حتى الآن.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن الفحص الفني يمكن أن يشمل عدة عوامل مرتبطة بالحادث، من بينها الحالة الفنية للسيارات، والسرعة، وطبيعة الطريق، إلى جانب الظروف الأخرى التي ربما تكون قد ساهمت في وقوع التصادم.

وأوضح يسري البدري أن تحديد السبب يحتاج إلى فحص دقيق لموقع الحادث وآثاره، إلى جانب فحص المركبات المرتبطة بالواقعة، مؤكدًا أن الوصول إلى نتيجة نهائية يتطلب استكمال جميع الإجراءات الفنية والتحقيقات اللازمة.

وأكد الكاتب الصحفي أن جهات التحقيق تواصل جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، بالتزامن مع فحص المركبات وموقع الحادث والاستماع إلى الأطراف المعنية، بهدف تكوين صورة كاملة عن كيفية وقوع التصادم.

وأشار يسري البدري إلى أن جهات التحقيق تنتظر نتائج الفحوص والتقارير المختلفة قبل الوصول إلى أي استنتاج نهائي، موضحًا أن هذه النتائج ستساعد في تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والمسئوليات المرتبطة به.

وشدّد يسري البدري، على ضرورة عدم اعتبار سبب فني بعينه مسئولًا عن الحادث قبل انتهاء التحقيقات، أو توجيه أصابع الاتهام إلى أي طرف في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الكلمة النهائية ستكون لما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.

يسري البدري المحور حادث الإسماعيلية حادث

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