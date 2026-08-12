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كواليس جلسة إدارة الزمالك لإقناع عبدالله السعيد بالعدول عن فسخ عقده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس جلسة إدارة الزمالك لإقناع عبدالله السعيد بالعدول عن فسخ عقده

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
القسم الرياضي

عقد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع إدارة النادي خلال الساعات الماضية، لمناقشة موقفه ومستقبله مع الفريق، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وشهدت الجلسة مطالبة عبدالله السعيد بفسخ تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا شعوره بالاستياء مما وصفه بتشويه صورته أمام جماهير النادي، إلى جانب رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة وجدولتها.

في المقابل، رفضت إدارة الزمالك طلب اللاعب بإنهاء التعاقد، وتمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الموسم الجديد.

وطالبت إدارة النادي بعقد جلسة بين الممثل القانوني لعبدالله السعيد والإدارة القانونية للزمالك، من أجل بحث ملف المستحقات المتأخرة والتوصل إلى صيغة مناسبة لجدولتها، مع التأكيد على أهمية عودة اللاعب إلى التدريبات في معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تسعى الإدارة والجهاز الفني إلى حسم موقف عبدالله السعيد سريعًا، سواء من خلال استمرار اللاعب أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله.

وتأتي رغبة عبدالله السعيد في حسم موقفه مع الزمالك في ظل بحثه عن تسوية نهائية لأزمة مستحقاته المالية، مع طرح إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين حال التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، تشير المعطيات إلى أن عبدالله السعيد يدرس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء علاقته التعاقدية مع الزمالك، في حال تم الاتفاق على إنهاء العقد وتسوية مستحقاته المالية.

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