آخرها «الدواويس» .. 3 حوادث هزّت مصر وكشفت مأساة «عمّال اليومية» على الطرق

لم تعد حوادث الطرق التي يكون ضحاياها من العمال الزراعيين أو عمال اليومية مجرد وقائع متفرقة تنتهي بانتهاء التحقيقات ودفن الضحايا، بعدما باتت تتكرر بصورة تطرح سؤالًا أكثر إلحاحًا.. من المسؤول عن حماية العامل منذ لحظة خروجه من منزله وحتى عودته إليه؟

وخلال فترات متقاربة، شهدت عدة محافظات في البلاد حوادث دامية كان العمال، وبينهم أطفال وفتيات، طرفًا رئيسيًا فيها. وبين صرخات أسر الضحايا أمام المستشفيات وثلاجات حفظ الموتى، تتكرر تفاصيل مؤلمة؛ مركبات غير مخصصة لنقل العمال، رحلات عودة من مواقع العمل، وسرعة أو أخطاء في القيادة، ثم أسر تجد نفسها فجأة أمام فقدان عائل أو إصابة عامل كان يبحث عن قوت يومه.

ومن أحدث هذه الوقائع حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذي أسفر، وفق المعلومات الأولية المتداولة، عن وفاة 18 شخصًا على الأقل، معظمهم أطفال، بعد تصادم سيارتين كانتا تقلان عمالًا زراعيين.



الدواويس.. صرخات الأمهات أمام مستشفى القصاصين

تحول محيط مستشفى القصاصين المركزي إلى مشهد شديد القسوة، بعدما توافد أهالي الضحايا والمصابين عقب وصول جثامين ضحايا حادث التصادم.

لم تكن الصدمة مجرد خبر عن حادث مروري، بل كانت مواجهة مباشرة مع الموت. تجمع الأهالي أمام المستشفى وفي محيط ثلاجة حفظ الموتى، بينما علت أصوات البكاء والنحيب، وانهارت أسر في انتظار الانتهاء من الإجراءات الطبية والقانونية تمهيدًا لاستلام جثامين ذويهم.

وتزداد قسوة المشهد مع ورود معلومات عن وجود أطفال بين الضحايا، في حادث ارتبط بنقل عمال زراعيين، وهي صورة تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر مشكلات العمالة اليومية حساسية، وهي كيفية انتقال العمال من منازلهم إلى أماكن العمل والعودة منها.

فالعمل الذي يبدأ بحثًا عن رزق يومي قد ينتهي في لحظة بكارثة تترك خلفها أسرة مكلومة وأطفالًا فقدوا أحد والديهم.



المنيا.. حادث آخر لعمال عائدين من العمل

وقبل أن تهدأ تداعيات حوادث نقل العمال، شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا واقعة أخرى، بعدما انقلبت سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا أثناء عودتهم من العمل.

وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 12 آخرين، بعدما اختلت عجلة القيادة بالسيارة، وفق المعلومات الأولية، وسط حديث عن السرعة كأحد أسباب وقوع الحادث.

ودفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

لكن الواقعة لا تطرح فقط سؤالًا عن سبب انقلاب السيارة، وإنما تفتح ملفًا أوسع: لماذا لا تزال سيارات الربع نقل تستخدم بصورة متكررة في نقل العمال؟

سيارات الربع نقل.. وسيلة تنقل أم قنبلة مؤجلة؟

بالنسبة إلى كثير من العمالة اليومية، لا تكون وسائل الانتقال مسألة اختيار بين سيارة آمنة وأخرى أقل أمانًا، وإنما ترتبط بتكلفة النقل وطبيعة العمل وموقعه، وأحيانًا بقرار جهة التشغيل نفسها.

وهنا تظهر مسؤولية لا ينبغي اختزالها في السائق وحده.

فالتحقيق في مثل هذه الحوادث يجب أن يبحث في طبيعة المركبة، ومدى صلاحيتها، وعدد الركاب، ونوعية الترخيص، والجهة التي وفرت وسيلة الانتقال، وما إذا كانت الرحلة مرتبطة مباشرة بالعمل.

وبمعنى آخر، لا يكفي أن يقال إن «عجلة القيادة اختلت» أو إن «السائق كان مسرعًا»، لأن السؤال الأهم هو.. هل كان من الأساس مسموحًا أن تكون هذه المركبة هي وسيلة نقل هؤلاء العمال؟

السنابسة.. 19 فتاة في حادث واحد

ومن أكثر الحوادث التي رسخت في ذاكرة المصريين مأساة فتيات قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، عندما اصطدمت سيارة نقل «تريلا» بسيارة كانت تقل عاملات، وأسفر الحادث عن وفاة 19 فتاة وسائق الميكروباص وإصابة 3 آخرين على الطريق الإقليمي.

وكانت الفتيات يعملن باليومية، في مشهد أعاد بقوة قضية العمالة الزراعية التي تضطر إلى استخدام وسائل نقل قد لا تكون مصممة بالأساس لحماية أعداد كبيرة من الركاب.

وفي تطور قضائي لاحق، أيدت محكمة مستأنف الإرهاب المنعقدة بسجن وادي النطرون الحكم الصادر بحق سائق السيارة المتسببة في الحادث، والقاضي بالسجن 15 عامًا، كما أيدت الحكم بالسجن 5 سنوات على مالك السيارة.

وكانت المحكمة قد واجهت السائق باتهامات تضمنت القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، والقيادة عكس الاتجاه، والقيادة برخصة لا تجيز له قيادة المركبة، فضلًا عن اتهامات بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم.

كما أسندت النيابة إلى مالك السيارة تهمة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.



عندما تتحول رحلة الرزق إلى رحلة موت

القاسم المشترك بين هذه الوقائع الثلاث لا يكمن فقط في كونها حوادث طرق، وإنما في وجود عمالة مرتبطة بمواقع عمل بعيدة ووسائل انتقال محفوفة بالمخاطر.

فالعامل اليومي يخرج صباحًا بحثًا عن أجر قد لا يتجاوز احتياجات أسرته الأساسية، لكنه في بعض الحالات يركب وسيلة نقل لا تتوافر فيها شروط الأمان الكافية، لتصبح الرحلة نفسها خطرًا يهدد حياته.

وتشير بيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تسجيل 248 حالة وفاة وإصابة بين العمال والعاملات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 في حوادث مرتبطة بنقل العمل، بينها 55 وفاة و193 إصابة.

وتكشف هذه الأرقام أن المشكلة ليست حادثًا واحدًا، وإنما نمط متكرر يحتاج إلى تدخل قبل وقوع الكارثة، وليس فقط فتح تحقيق بعد سقوط الضحايا.

القانون وحده لا يكفي.. أين الرقابة؟

وجود نصوص قانونية تنظم العمل والتأمين والسلامة المهنية لا يعني بالضرورة أن العامل يحصل فعليًا على الحماية التي يقررها القانون.

فالعمالة اليومية وغير المنتظمة قد تكون أكثر عرضة لضياع بعض الحقوق إذا لم تكن علاقة العمل موثقة أو لم يكن العامل مسجلًا تأمينيًا، الأمر الذي يجعل الأسرة تواجه أزمة مزدوجة: فقدان أحد أفرادها، ثم رحلة طويلة لإثبات حقها في التعويض أو المعاش.

كما أن تحديد علاقة العامل بالجهة التي شغّلته يصبح عنصرًا مهمًا في التحقيقات، خصوصًا إذا كان الانتقال من موقع العمل وإليه جزءًا من ترتيبات التشغيل.

من المسؤول عن حماية العامل؟

التحقيقات الجنائية في أي حادث تظل صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات، لكن تكرار الوقائع يفرض مسؤولية أوسع على منظومة كاملة.

المسؤولية تبدأ من جهة التشغيل التي يجب أن تضمن ظروف عمل آمنة، وتمر بوسيلة النقل ومدى صلاحيتها وترخيصها، ثم السائق وسلوكه على الطريق، وصولًا إلى الرقابة المرورية والتفتيش على المركبات.

كما أن الطرق المطورة لا تعني تلقائيًا اختفاء الحوادث، إذ تظل السرعة، وحالة المركبات، والإطارات والمكابح، والالتزام بقواعد المرور، وعدد الركاب، من العناصر الأساسية في منظومة السلامة.

3 حوادث.. وسؤال واحد ينتظر إجابة

من المنيا إلى الدواويس، وصولًا إلى مأساة فتيات السنابسة، تتغير أسماء الضحايا وأماكن الحوادث، لكن السؤال يبقى واحدًا:

متى يصبح نقل العمال جزءًا أساسيًا من منظومة حماية العامل، وليس مجرد تفصيلة تابعة للعمل؟

فالعمال لا يطلبون أكثر من حقهم الطبيعي في العودة إلى منازلهم سالمين بعد يوم عمل شاق. والأسر التي تنتظر أبناءها مساءً لا يجب أن تتحول إلى أسر تنتظر جثمانًا في مشرحة.

وراء كل رقم في بيانات الحوادث قصة إنسان، ووراء كل جثمان أسرة تغيرت حياتها إلى الأبد. لذلك، فإن التعامل مع حوادث عمال اليومية باعتبارها أخطاء فردية فقط قد يغلق ملف الحادث قانونيًا، لكنه لا يغلق الباب أمام تكراره.

المطلوب هو مراجعة منظومة نقل العمال بالكامل، والتأكد من صلاحية المركبات، وضبط المخالفات، وتشديد الرقابة على جهات التشغيل، وضمان الحقوق التأمينية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

فحادث الدواويس، وحادث المنيا، ومأساة فتيات السنابسة ليست مجرد أخبار عن حوادث طرق؛ إنها إنذار متكرر بأن رحلة العامل من وإلى عمله يجب أن تكون جزءًا من حقه في العمل الآمن، لا مخاطرة إضافية يدفع ثمنها من حياته.