هيثم حسن يجتاز الكشف الطبي ويقترب من ارتداء قميص سيلتيك

خطا المصري هيثم حسن خطوة جديدة نحو الانتقال إلى سيلتيك الاسكتلندي، بعدما اجتاز الجناح الدولي الفحوصات الطبية المطلوبة في العاصمة البريطانية لندن، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، من المقرر أن يغادر هيثم لندن متجهًا إلى مدينة جلاسكو، حيث يستكمل الإجراءات النهائية للانتقال، قبل توقيع عقده مع سيلتيك.

ومن المنتظر أن يرتبط اللاعب بالنادي الاسكتلندي لمدة 4 مواسم، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي وفقًا لبند متفق عليه بين الطرفين.

وتوصل سيلتيك إلى اتفاق مع ريال أوفييدو بشأن الصفقة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أساسية، إلى جانب 3 ملايين أخرى في صورة حوافز ومكافآت، ما قد يرفع إجمالي قيمة الانتقال إلى 9 ملايين جنيه إسترليني.

وترتبط نسبة من المكافآت بأداء سيلتيك ونجاحه في بلوغ مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يمنح ريال أوفييدو وهيثم حسن عائدًا إضافيًا حال تحقق هذا الهدف.

وفي الوقت نفسه، يسابق سيلتيك الزمن لإنهاء إجراءات تسجيل اللاعب، أملاً في قيده ضمن قائمته الأوروبية والمشاركة أمام لاسك لينز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.