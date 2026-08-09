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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تغطية خاصة.. تحذيرات وتعليمات للمصطافين من أجل سلامتهم

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حول التحذيرات والتعليمات التي تصدر للمصطافين من أجل سلامتهم حيث شدد الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات المنقذين أثناء النزول إلى البحر، مؤكدًا أن رفع العلم الأحمر يعني منع النزول نهائيًا بسبب وجود مخاطر قد تهدد حياة المصطافين.

وأوضح الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، أن المنقذين يخضعون لتدريبات واختبارات متخصصة، ويقومون بتقييم حالة البحر والتيارات ومناطق السحب بشكل مستمر لتحديد مدى أمان النزول إلى المياه.

وأشار “ربيع” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن المنقذ لا يتخلى عن أي شخص يتعرض للخطر حتى إذا خالف التعليمات، لكنه لا يجب أن يعرّض حياته للخطر أثناء محاولة الإنقاذ، لافتًا إلى استخدام أدوات متخصصة مثل الجيت سكي وألواح الإنقاذ وأنابيب الإنقاذ وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأكد أن مسؤولية الأطفال تقع بالأساس على الوالدين، داعيًا الأسر إلى عدم ترك الأطفال دون رقابة داخل البحر أو حمامات السباحة، والالتزام بالمناطق المسموح بها للنزول.

كما أوضح أن العلم الأخضر يسمح بالنزول، والأصفر يستدعي الحذر، بينما الأحمر يعني منع النزول، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية أرواح المصطافين والمنقذين على حد سواء.

البحر الشاطئ المصطفين

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