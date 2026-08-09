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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بإنجاز ناشئات اليد: «شكرًا لبطلات مصر.. حققتن إنجازًا تاريخيًا»| بث مباشر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، بعد احتلال المركز الرابع عالميًا في بطولة العالم، مؤكدًا أن ما قدمته اللاعبات يستحق كل التقدير والتكريم، رغم خسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب الدنمارك.

منتخب مصر للناشئات

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «في البداية كان لازم أقول شكرًا لبطلات منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، بعد ما حققوا المركز الرابع عالميًا، النهاردة قدام منتخب الدنمارك، اللي فاز بالبرونزية».


وأضاف: «عندنا مجموعة من بناتنا يستحقوا كل التقدير والتكريم، لإنجاز اللي عملوه النهاردة، لأننا لأول مرة بيكون عندنا منتخب ناشئات مصري، عربي، أفريقي، يصل للمربع الذهبي في بطولات العالم».


وتابع أحمد موسى: «لأول مرة، إحنا بنحقق المركز الرابع عالميًا، وده إنجاز كبير جدًا يستحق إننا نقف عنده ونحيي بناتنا عليه، لأن الوصول للمربع الذهبي في بطولة عالم مش أمر سهل».


وأوضح أن المنتخب المصري كان قريبًا للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية، قائلًا: «كان ممكن بالمناسبة نبقى في النهائي، إحنا من يومين لعبنا قدام إسبانيا، وكنا قريبين جدًا من الوصول للنهائي، والفرق بيننا وبين إسبانيا كان هدف واحد بس».


وأشار إلى أن فارق الهدف أمام المنتخب الإسباني يؤكد مدى قوة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة، مضيفًا: «هدف واحد كان بيننا وبين إسبانيا، يعني كان ممكن جدًا نروح للنهائي، ونلعب على بطولة العالم».


وعن مباراة تحديد المركز الثالث أمام الدنمارك، قال موسى: «النهاردة قدام الدنمارك، الماتش ماكانش سهل، وكان ماتش قوي، ولكن بناتنا قدموا مباراة روعة، وقدموا بطولة هي الأروع بالنسبة لنا».

 نتيجة المباراة الأخيرة 


وأكد الإعلامي أن نتيجة المباراة الأخيرة لا يجب أن تحجب قيمة الإنجاز الذي تحقق، مشددًا على أن وصول منتخب ناشئات مصر إلى المربع الذهبي عالميًا يمثل خطوة مهمة لكرة اليد المصرية والعربية والأفريقية.


واختتم أحمد موسى حديثه برسالة تقدير للاعبات المنتخب: «شكرًا لبطلات مصر، شكرًا على اللي قدمتوه، وشكرًا على إنجازكم التاريخي.. المركز الرابع عالميًا إنجاز كبير، وإن شاء الله القادم يكون أفضل ونشوف بناتنا على منصات التتويج».

منتخب مصر للناشئات أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى منتخب مصر

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