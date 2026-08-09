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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا لفتاة وعشيقها لقتلهما شخصًا وسرقته في الخانكة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لفتاة وعشيقها؛ وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهما، إثر إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقته، وحيازة أدوات استخدماها في الاعتداء عليه، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وترجع تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين، وهما فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، وشاب يبلغ 18 عامًا، بقتل المجني عليه «أحمد محمد حسين محمد» عمدًا مع سبق الإصرار، بعد خلاف نشب بينه وبين المتهمة الأولى، بسبب رغبتها في إنهاء العلاقة التي كانت تجمعهما.

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم على ارتكاب الجريمة، وأعدا الأدوات اللازمة لتنفيذ مخططهما، ثم توجها إلى المكان الذي أيقنا وجود المجني عليه فيه، حيث قامت المتهمة الأولى باستدراجه، قبل أن يعتدي عليه المتهمان، ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا لمؤازرتها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز أداتين تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص، وهما «ماسورة حديدية» و«كتر»، دون مسوغ قانوني، واستخدامهما في ارتكاب الجريمة.

واتهمت النيابة المتهمين كذلك بسرقة مبلغ مالي مملوك للمجني عليه، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق القضية والتحقيقات.

وتعود القضية إلى رقم 1072 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2026 كلي شمال بنها، عن واقعة حدثت في 21 ديسمبر 2025 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالإعدام شنقًا بحق المتهمين، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية.

القليوبية محكمة بنها محكمة جنايات بنها أمن القليوبية

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