وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القناطر الخيرية.. ويؤكد: جودة الخدمة وسلامة المريض أولوية لا تهاون فيها

أجرى الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة بمستشفى القناطر الخيرية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات.



جاء ذلك بحضور الدكتور سيد النحاس، مدير مستشفى القناطر الخيرية، ونواب المدير، وفريق العمل بالمستشفى.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من الأقسام والوحدات الحيوية، من بينها الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، ووحدة الكلى الصناعي، والأقسام الداخلية، والعمليات، والأشعة، والمعمل، والعيادات، والمطبخ، وقسم السكتة الدماغية، والحضانات، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل ومستوى تقديم الخدمة الطبية، ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.

وخلال الجولة، شدد الدكتور إسحاق جميل إسحاق على ضرورة استكمال الملفات الطبية للمرضى بقسم الاستقبال بصورة دقيقة ومنتظمة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الرعاية الطبية وسلامة المرضى وجودة التوثيق الطبي.

كما وجه باستمرار فرق الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى في تنفيذ المرور الدوري والفعال على مختلف أقسام المستشفى، مع سرعة رصد أي ملاحظات والعمل على تصحيحها، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية ومعايير الجودة والاعتماد.

وعقب انتهاء الجولة، عقد وكيل الوزارة ووكيل المديرية اجتماعًا موسعًا مع فريق العمل بالمستشفى، لمناقشة نتائج المرور، وبحث أوجه القصور والسلبيات، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى.

وأكد الدكتور إسحاق جميل إسحاق أهمية رفع معدلات الإشغال وتحسين الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمستشفى، خاصة فيما يتعلق بمعدلات تشغيل وإجراء العمليات الجراحية، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتحسين إتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على أنه لا تهاون مع أي قصور يؤثر على جودة الأداء أو مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المتابعة الميدانية هو ضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة تليق بالمواطن، مع ضرورة تحويل الملاحظات إلى إجراءات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس.

وفي سياق دعم مسيرة الجودة والاعتماد، حرص وكيل الوزارة على تقديم التهنئة لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها بمناسبة حصول المستشفى على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية والفنية للوصول إلى هذا الإنجاز.

وأكد أن الحصول على الاعتماد يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الصحية والحفاظ على استدامة تطبيق معايير الجودة.

كما وجه الدكتور إسحاق جميل إسحاق بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء وتفعيل خدمة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، بما يضيف خدمة تخصصية جديدة ويسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة لأهالي القناطر الخيرية والمناطق المحيطة.