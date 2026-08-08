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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة انتظام العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى حميات بنها، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد ياسين، مدير مستشفى حميات بنها، والدكتورة هند صبحي، نائب مدير المستشفى.

وتضمنت الجولة تفقد أقسام الرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، ووحدة التشخيص عن بُعد، والاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، ورعايتي 1 و2، ووحدة الكلى، وبنك الدم، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تفقد الدكتور إسحاق جميل أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأعمال رفع كفاءة أقسام الرعاية، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز جاهزية المستشفى ويرفع قدرتها على تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى، للوقوف على معدلات التشغيل وجودة الخدمات، ومدى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء تمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما عقد الدكتور إسحاق جميل إسحاق اجتماعًا مع فريق العمل بالمستشفى، استمع خلاله إلى مقترحاتهم وناقش التحديات التي تواجه سير العمل، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية والإدارية، باعتبار أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن التعامل مع المرضى، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، مع استمرار المتابعة. الميدانية لرصد أي تحديات والعمل على تذليلها.

كما وجه بضرورة تدريب الأطقم الطبية والعاملين على استخدام جهاز الصدمات، بما يضمن سرعة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفى حميات بنها بنها

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