محافظ الغربية يستقبل نقيب محامي غرب طنطا لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العام وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على التواصل المستمر مع مختلف النقابات والجهات والمؤسسات، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين جميع الجهات بما يحقق المصلحة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أعرب نقيب محامي غرب طنطا عن تقديره لجهود محافظة الغربية في مختلف الملفات، مؤكدًا حرص النقابة على استمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة، بما يدعم العمل المؤسسي ويخدم أبناء المحافظة.