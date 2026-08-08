القبض على سيدة وزوجها روجوا لبيع العملات المزيفة على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بالترويج لبيع العملات المزيفة على الانترنت.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام إحدى السيدات وزوجها بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات المقلدة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحة المشار إليها (إحدى السيدات، زوجها "عامل" - مقيمان بنطاق محافظتى "بورسعيد ، الجيزة")، وضُبط بحوزتهما (هاتفى محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير - كمية من العملات المزورة)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









