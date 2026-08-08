عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "فان" بالسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل إكسسوارات مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 / الجارى حال قيادته سيارته بدائرة القسم حدثت مُشادة كلامية بينه وقائد السيارة المشار إليه لخلاف بينهما على أولوية المرور وحال قيامه بتصوير السيارة قيادته قام بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته.



أمكن تحديد وضبط السياراة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط "السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المُشار إليه لذات الخلاف وتم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





