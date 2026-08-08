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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النسيان المتكرر.. عادات نكررها يوميا تؤثر سلبا على الصحة | أستاذ مخ وأعصاب يوضح

النسيان
النسيان
هاني حسين

أكد الدكتور عمرو الحسني، أستاذ المخ والأعصاب، أن النسيان المتكرر لا يعني دائمًا ضعف الذاكرة، موضحًا أن فقدان التركيز والانتباه قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم تذكر بعض المعلومات.

وأوضح عمرو الحسني، خلال لقائه مع سارة سامي وآية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد،  أن ضغط الحياة اليومية أصبح يؤثر بشكل كبير على مستوى الانتباه والتركيز، مشيرًا إلى أن الإرهاق الذهني المستمر يمثل أحد أبرز أسباب تراجع الانتباه، خاصة مع انشغال العقل بعدد كبير من الأفكار والمهام خلال اليوم.

وتابع: استخدام الهاتف بشكل مفرط، خاصة تصفح مقاطع الفيديو القصيرة، يمثل مصدرًا رئيسيًا للمشتتات، مؤكدًا أن الشخص لا يريح دماغه بهذه الطريقة، كما أن الانتقال المستمر بين المعلومات والأحداث والآراء المختلفة يضع العقل أمام عدد كبير من المشتتات، ما يؤثر على قدرته في الحفاظ على التركيز.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يعانون التفكير الزائد يكونون أكثر عرضة لتشتت الانتباه، بسبب انشغال أذهانهم المستمر بأمور غير مرتبطة بالمهام المطلوبة منه، مؤكدًا أن المخ لا يستطيع تنفيذ مهمتين بنفس الكفاءة في الوقت نفسه، موضحًا أن ما يحدث هو انتقال الانتباه سريعًا بين المهام المختلفة، وهو ما يزيد من الإرهاق الذهني.

وأشار إلى أن هذا الانتقال المستمر بين المهام قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد في نهاية اليوم، حتى مع الحصول على عدد ساعات نوم كافية، موضحًا أن الاعتماد المتكرر على الكافيين لتعزيز الانتباه قد يدخل الشخص في دائرة متكررة، تبدأ بضعف التركيز وتنتهي باضطراب النوم والحاجة لمزيد من الكافيين.

النسيان النسيان المتكرر اخبار التوك شو مصر الذاكرة

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