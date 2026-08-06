خطأ غذائي قد يؤثر على صحة قلبك ومخك دون أن تنتبه

أكد المعهد القومي للتغذية أن كثيرًا من الأشخاص يركزون على تناول أحماض أوميجا 3 باعتبارها العنصر الغذائي الأهم لصحة القلب والمخ، إلا أن الحقيقة العلمية تتمثل في أن الجسم يحتاج إلى تحقيق التوازن بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6، وليس الاعتماد على أحدهما فقط.

وأوضح المعهد أن أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 من الدهون الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، لذلك يجب الحصول عليها من خلال الغذاء. ورغم أهمية النوعين ودورهما في العديد من الوظائف الحيوية، فإن نمط التغذية الحديث أدى إلى زيادة استهلاك أوميجا 6 بشكل ملحوظ نتيجة الاعتماد على الزيوت النباتية والأطعمة فائقة التصنيع والوجبات الجاهزة، في مقابل انخفاض تناول المصادر الطبيعية الغنية بأوميجا 3.

وأشار المعهد إلى أن هذا الخلل في التوازن الغذائي قد يؤثر على الاستفادة المثلى من هذه الأحماض الدهنية، مؤكدًا أن النظام الغذائي المتوازن هو الأساس للحفاظ على الصحة العامة، وليس الإفراط في تناول عنصر غذائي واحد.

ونصح الخبراء بزيادة تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3، وعلى رأسها الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، إلى جانب بذور الكتان، وبذور الشيا، والجوز، مع الحرص على تنويع مصادر الغذاء للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختلفة.

كما شدد المعهد على أهمية الحد من تناول الأطعمة فائقة التصنيع، والوجبات السريعة، والمقليات، والمنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والزيوت المكررة، لأنها تسهم في زيادة استهلاك أوميجا 6 بصورة تفوق احتياجات الجسم.

وأكد المعهد القومي للتغذية أن الحفاظ على التوازن بين أوميجا 3 وأوميجا 6 يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الحفاظ على وظائف المخ، كما يساهم في دعم استجابة الجسم الطبيعية للالتهابات، وذلك عند اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على نمط حياة متوازن.

واختتم المعهد نصائحه بالتأكيد على أن الغذاء الصحي لا يعتمد على تناول مكملات أو عناصر غذائية بعينها، وإنما يقوم على التنوع والاعتدال واختيار الأطعمة الطبيعية قدر الإمكان، باعتبارها الوسيلة الأفضل للحصول على الفوائد الغذائية اللازمة لصحة الجسم.