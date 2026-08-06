وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة إلى مقر هيئة المواد النووية، حيث اجتمع بالدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، لمتابعة تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى مشروعات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والاستثمار فى عمليات استخلاصها من خلال الخامات الأرضيّة، وفى ضوء خطة الدولة لإدارة واستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وما بها من عناصر حرجة وتعظيم العوائد منها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية المعنية بالاستثمار فى هذا المجال، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة



وتابع الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى المراكز الحقلية وتطور الأعمال وزيادة الإنتاج فى كل حقل، واستمع الى عرض شامل من الدكتور حامد ميرة، حول كافة المشروعات الحقلية والتكنولوجية التى يجرى العمل بها فى 9 مراكز تابعة لهيئة المواد النووية فى جميع المناطق على مستوى الجمهورية، وشمل العرض التطور فى نتائج الأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم واستخراج وتعدين للخامات التى تحتوى على العناصر الأرضية والفلزات النادرة والتي أصبحت عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، وتقوم عليها معظم الصناعات المتقدمة

وناقش الدكتور عصمت، طبيعة وجيولوجية الخامات ومدى ملاءمة طرق التعدين والاستخلاص والتحديات والعقبات التى تواجه طبيعة العمل، موجها بضرورة الاستمرار والعمل واتخاذ ما يلزم نحو مزيد من الاستكشافات بما يرفع من المردود الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الثروات ويعمل علي تعزيز القيمة المضافة للعناصر النادرة والحرجة المصاحبة لها واعتماد التكنولوجيا الحديثة فى معالجة الخامات ورفع جودتها بدء من مراحل التجهيز والإعداد وصولاً إلى المعالجة والتنقية وصولاً الى المستويات القياسية العالمية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن لدينا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مؤكدا تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد، مشيرا إلى خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، موضحا إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التى ستقوم على الاستثمار فى القطاعات التى تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الارضيّة المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، مؤكدا على توفير الدعم اللازم وكافة الإمكانيات والتقنيات والتكنولوجيا لدعم خطة العمل.