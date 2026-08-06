الصحة اللبنانية تعلن إصابة 8 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 لبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة برج الشمالي جنوبا.

وفي وقت سابق من اليوم شن الجيش الإسرائيلي، فجرا ، سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف عدداً من البلدات في جنوب لبنان، في تصعيد جديد طال مناطق بقضاءي صور والنبطية.

وذكرت مصادر ميدانية بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت لأكثر من ساعة أطراف بلدات الحنية ومجدل زون وزبقين والمنصوري، مستخدمة أكثر من 40 قذيفة أطلقتها دبابات متمركزة في بلدة شمع.

كما نفذت الطائرات الحربية ثلاث غارات على محيط بلدة المنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما أطلقت مروحية هجومية من طراز «أباتشي» نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه المنطقة.

فيما امتدت الغارات إلى بلدة برج الشمالي في قضاء صور، بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة حداثا وقصف طال مرتفعات علي الطاهر.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية، مع تصاعد العمليات العسكرية وتبادل القصف بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

