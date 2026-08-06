بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، زيارة تفقدية لحقل البركة بمنطقة كوم أمبو، التابع لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والدكتور سمير رسلان، رئيس الشركة، والسيد ميميت كونت، رئيس شركة ميديتيرا الكندية، المستثمر بالمنطقة، والنائب أحمد القهموري، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو.

تأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الوزارة لإعادة تنشيط الاستثمارات البترولية في صعيد مصر، واستئناف أعمال الحفر والإنتاج بالمناطق الواعدة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال استئناف الحفر وصيانة آبار الإنتاج بالحقل، بعد توقفها منذ عام 2022، في ضوء بدء شركة ميديتيرا الكندية ضخ استثمارات جديدة ووصول أول جهاز حفر إلى المنطقة، لتنفيذ برنامج يستهدف إعادة تأهيل عدد من الآبار وإعادتها إلى الإنتاج، بما يمثل خطوة جديدة لإحياء النشاط البترولي في جنوب مصر.

وأكد الوزير أن صعيد مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، في ظل ما تزخر به المنطقة من إمكانات بترولية واعدة لم تحظَ بالنصيب الكافي من أعمال الاستكشاف خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن مشروع المسح السيزمي الجاري تنفيذه بجنوب مصر يغطي نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 10% من مساحة الجمهورية، وسيوفر بيانات حديثة تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها أمام المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة الناتجة عن المشروع فور الانتهاء من تقييمها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية، من بينها نظام R-Factor ودمج مناطق الامتياز، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحفز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات.

جولة ميدانية

وأضاف الوزير أن تنمية النشاط البترولي في صعيد مصر لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد آثارها إلى توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الصناعات والخدمات المكملة، وإعداد المزيد من الكوادر البترولية المتخصصة من أبناء الصعيد، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الشاملة بجنوب مصر.

وأكد الوزير دعم الوزارة الكامل لنجاح شركة ميديتيرا الكندية وتوسعها في المنطقة، موضحًا أن استئناف الشركة ضخ استثمارات جديدة جاء بعد نجاح تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما أعاد الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركة للتوسع في مساحات إضافية إلى جانب منطقة عملها الحالية، ودمج منطقتي الامتياز الحاليتين، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها، مؤكدًا أن نجاح الشركة في صعيد مصر يمثل رسالة إيجابية ومحفزًا لجذب المزيد من الشركات العالمية للعمل والاستثمار في جنوب مصر.

فيما أكد محافظ أسوان أن استئناف أعمال الحفر بحقل البركة يُعد خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر وتعظيم الاستفادة من ثرواته الطبيعية، مشيدًا بالدعم الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المشروع يمثل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل لأبناء أسوان، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن استئناف أعمال الحفر بحقل البركة يمثل بداية مرحلة جديدة لإحياء النشاط البترولي بالمنطقة، بعد توقف أعمال الحفر والإنتاج منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن العمل استؤنف الشهر الماضي لتنفيذ برنامج لصيانة سبعة آبار، وحفر بئرين جديدين، ودراسة حفر خمسة آبار إضافية بعد تحديد أفضل المواقع بالتعاون مع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأضاف أن الشركة تعمل على إسناد ست مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بجنوب مصر، تشمل جنوب وشمال البركة وخارط لشركتي ميديتيرا الكندية والشركة العامة للبترول، إلى جانب منطقة بالبحر الأحمر لشركة BP، باستثمارات تتراوح بين 60 و70 مليون دولار، وهي استثمارات جيدة في مناطق منخفضة التكلفة، كما تم دمج منطقتي البركة وغرب البركة لزيادة الجدوى الاقتصادية.

وأكد أن مشروع المسح السيزمي الجاري سيسهم في زيادة عدد المناطق الجاهزة للاستثمار إلى أكثر من عشر مناطق، بما يعزز مكانة جنوب مصر على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف.

وخلال الجولة، تفقد الوزير ومحافظ أسوان أعمال إعادة تأهيل بئر البركة-20، واستمعا إلى عرض من المهندس محمود طلبة، رئيس شركة كوم أمبو للبترول، حول معدلات تنفيذ برنامج الحفر والصيانة ومستهدفاته، كما صعدا إلى جهاز الحفر وتابعا سير العمليات، وتحاورا مع العاملين، مؤكدين أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتسريع تنفيذ برامج صيانة وحفر الآبار الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج.

شارك في الجولة النائب أحمد القهموري، عضو مجلس النواب، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والمهندس إسحق سعد، وكيل الوزارة لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز.