الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور تقارن بين أحدث إطلالاتها وإطلالة عارضة الأزياء التي قدمت التصميم نفسه خلال عرضه لأول مرة، حيث لاحظ المتابعون التشابه الكبير بين اللوكين.

وظهرت إليسا مرتدية جمبسوت باللون الأسود، جاء بتصميم يجمع بين الأناقة والطابع العصري، إذ تميز الجزء العلوي بكورسيه شفاف مرصع بالكريستالات اللامعة مع حمالات رفيعة، بينما جاء الجزء السفلي ببنطال واسع باللون الأسود، وهو التصميم ذاته الذي ظهرت به عارضة الأزياء في الصور الرسمية للدار.

وانتشرت صور المقارنة بين إطلالة إليسا والعارضة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفتح باب النقاش بين الجمهور حول من نجحت في تقديم التصميم بصورة أفضل.

وانقسمت آراء المتابعين، إذ رأى فريق أن إليسا أضفت لمستها الخاصة على الإطلالة من خلال اختيارها لتصفيفة شعر مموجة ومكياج بألوان دافئة مع تنسيق مجوهرات ناعمة، وهو ما منح التصميم طابعًا أكثر فخامة وجاذبية، بينما اعتبر آخرون أن إطلالة عارضة الأزياء جاءت أقرب إلى رؤية المصمم الأصلية، خاصة مع بساطة تصفيف الشعر والمكياج، مما أبرز تفاصيل التصميم بشكل أوضح.

وتعد هذه المقارنات من الأمور المعتادة في عالم الموضة، حيث تحظى إطلالات النجمات باهتمام كبير فور ظهورها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصميمات سبق تقديمها على منصات عروض الأزياء، لتتحول سريعًا إلى محور للنقاش بين عشاق الموضة ومتابعي أخبار المشاهير.