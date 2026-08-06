رباب صباح عن استقبال شقيقها محمد صلاح: ده استقبال الملوك مش لاعب عادي

أشادت رباب صباح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، بالاستقبال الجماهيري الضخم الذي حظي به قائد منتخب مصر عقب وصوله إلى مدينة طرابزون التركية، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت رباب صباح، عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، تعليقًا على مشاهد استقبال الجماهير لصلاح، قائلة: "يعنى ده استقبال لاعب كزرة عادي.. يعنى استقبال الملوك"، في إشارة إلى الحفاوة الكبيرة التي أحاطت بوصول نجم ليفربول السابق.

ووصل محمد صلاح إلى مدينة طرابزون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط حشود جماهيرية غفيرة مرتديًا القميص رقم 10، الذي يُتوقع أن يخوض به منافسات الموسم الجديد مع الفريق التركي، وسط أجواء احتفالية استثنائية.

وشهد محيط مطار طرابزون حضور ما يقرب من 25 ألف مشجع، رفعوا اللافتات ورددوا الهتافات وأشعلوا الألعاب النارية، احتفالًا بوصول أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتُعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في حسم التعاقد مع قائد منتخب مصر عقب انتهاء عقده مع ليفربول، ليضيف إلى صفوفه لاعبًا يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والخبرات.

ويأمل طرابزون سبور في أن يسهم انضمام صلاح في تعزيز قوة الفريق فنيًا وتسويقيًا، خاصة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري التركي الموسم الماضي، وتأهله إلى الملحق المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

ويمتلك محمد صلاح مسيرة استثنائية مع ليفربول امتدت لتسعة مواسم، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب سلسلة من الجوائز الفردية والأرقام القياسية، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب التركية بقميص طرابزون سبور، وسط آمال كبيرة بأن يقود الفريق للمنافسة على البطولات المحلية وتحقيق نتائج مميزة على الساحة الأوروبية.