اليوم.. قرعة بطولتي إفريقيا تنطلق بمشاركة الأندية المصرية

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية، اليوم الخميس، إلى مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسط اهتمام كبير من الأندية المصرية المشاركة في البطولتين.

ويمثل الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا كل من الزمالك وبيراميدز، بينما يشارك الأهلي وزد في منافسات كأس الكونفدرالية، بعدما حسمت الأندية الأربعة مقاعدها القارية وفق نتائج الموسم الماضي.

تنطلق مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تتعرف الفرق المشاركة على منافسيها في أولى مراحل البطولة القارية.

تقام قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لمعرفة مواجهات الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوارهما القاري.

يمكن متابعة مراسم القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة أون سبورت، إلى جانب البث المباشر الذي يوفره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر منصاته الرسمية، بما يتيح للجماهير متابعة تفاصيل القرعة لحظة بلحظة.

تشير تقارير صحفية إلى أن الأهلي سيكون ضمن الأندية المعفاة من خوض الدور التمهيدي الأول في بطولة كأس الكونفدرالية، ليبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، إلى جانب عدد من الأندية صاحبة التصنيف المتقدم، وهو ما يمنحه فرصة للاستعداد بصورة أفضل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

على الجانب الآخر، يستهل الزمالك وبيراميدز مشوارهما في دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي الأول، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إعفاء ثلاثة أندية فقط من هذه المرحلة، وهي نهضة بركان المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات الدورين التمهيديين، حيث تقام مباريات الذهاب للدور الأول خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر، بينما تلعب مباريات الإياب من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الشهر ذاته. أما الدور التمهيدي الثاني، فتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من أكتوبر، على أن تقام مباريات الإياب بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من الشهر نفسه، لتكتمل بعدها هوية المتأهلين إلى دور المجموعات في البطولتين القاريتين



