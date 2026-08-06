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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

طائرة مسيرة - أرشيفي
طائرة مسيرة - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 605 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق البلاد خلال الليل.

 وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة من الجو، إلى جانب الطائرات المسيّرة، أسفرت عن إصابة خزانات للوقود والزيوت في ميناء أوديسا كانت مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم استهداف قاطرة بحرية أعيد تجهيزها لاستخدام الزوارق غير المأهولة في ميناء نيكولاييف.

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية ميناء أوديسا ميناء نيكولاييف

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