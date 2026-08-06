اعرف الدولار بكام .. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي واصلت استقرارها خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 49.75 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 57.41 جنيه للشراء، و57.58 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.99 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.25 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.55 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

كيف تتحدد أسعار صرف العملات؟

تتأثر أسعار العملات بمجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها حجم العرض والطلب على النقد الأجنبي، وحركة التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب عائدات السياحة وقناة السويس، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

أهمية متابعة أسعار العملات

تحظى أسعار الصرف باهتمام واسع من المواطنين، خاصة المسافرين والمستوردين والمصدرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة السلع المستوردة وأسعار المنتجات في الأسواق المحلية، كما تمثل مؤشرًا مهمًا للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو الادخار.

استقرار السوق

ويأتي استقرار أسعار العملات في ظل متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الشراء والبيع وفقًا لحركة التداول، بما يعكس أوضاع سوق الصرف المحلية والتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.