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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس وملاكي بطريق الداخلة الوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي بنطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقي اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة المجدة يفيد 
بوقوع الحادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي بنطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم دفع سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة آلاء أحمد علي عبدالله، 8 سنوات، من قرية الهنداو، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه، كما أصيب طه حسين إسماعيل سيد، 53 عامًا، من قرية بدخلو، باشتباه كسر في الضلوع والكتف الأيسر، و تادروس مؤمن معزوز، 21 عامًا، من محافظة أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية، إلى جانب اشتباه كسر بالضلوع.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وصولهم إلى المستشفى، مع إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات بدقة واستكمال العلاج وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

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