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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانيون: تسريع المشروعات الصحية يعزز جودة العلاج.. والاستثمار في الإنسان أولوية للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المشروعات الصحية التي تنفذها الدولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء منظومة طبية متطورة، مشيدين بجهود الدولة في الإسراع بمعدلات التنفيذ والتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار النواب إلى أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات الإنتاج الحربي والصحة، يعكس نهجًا يقوم على التكامل بين الجهات التنفيذية لإنجاز المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدين أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود.

نجلاء العسيلي: الإنتاج الحربي شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بسرعة إنجاز المشروعات الصحية تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات شركات الإنتاج الحربي في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات الطبية.

وأضافت أن المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام المشروعات يضمنان سرعة دخولها الخدمة، بما ينعكس على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

محمد سمير: العلاج اللائق حق دستوري.. والمشروعات الصحية استثمار في الإنسان

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية لا يقتصر على إنشاء المباني، وإنما يشمل توفير الأجهزة الحديثة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

وأوضح أن توفير علاج مناسب لكل مواطن حق أصيل، مشددًا على أهمية استكمال المشروعات الصحية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين جودة الحياة.

أحمد سمير: نجاح المشروعات الصحية يقاس بجودة الخدمة لا بحجم الإنشاءات

بدوره، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة في تطوير القطاع الصحي يجب أن يقاس بمدى قدرة المشروعات على تقديم خدمات علاجية فعالة وسريعة للمواطنين، وليس فقط بعدد المستشفيات التي يتم إنشاؤها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على كفاءة التشغيل، وتوفير الأطقم الطبية المؤهلة، واستدامة الخدمات الصحية، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على العلاج وتقليل الضغط على المستشفيات، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الصحية يمثل نموذجًا ناجحًا لتسريع الإنجاز وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطن، لافتًا إلى أن الاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

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