ضبطت أطراف المشاجرة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو بلطجة الحوامدية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص، زاعمًا تعرضه وأسرته لأعمال بلطجة والتعدي عليهم وتهديدهم بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الفحص أظهر أن الواقعة تعود إلى يوم 28 يوليو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم القائم على النشر، وطرف ثانٍ مكون من أحد الأشخاص وزوجة عمه ونجلها، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وأضافت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالضرب، فيما استخدم أفراد الطرف الثاني عصا خشبية في التعدي، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، كما ضُبط بحوزة الطرف الثاني العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن الواقعة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.