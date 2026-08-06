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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: اختيار محمد صلاح لطرابزون سبور مدروس.. وتجربة تشبه ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

يرى الإعلامي هاني حتحوت أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور يعكس طبيعة السياسة التي تنتهجها الأندية التركية خلال السنوات الأخيرة، والتي تعتمد على استقطاب النجوم الكبار في صفقات انتقال حر، مع منحهم رواتب مرتفعة، دون تحمل أعباء مالية كبيرة لشراء عقودهم من الأندية، بما يجعل الدوري التركي محطة جديدة لعدد من أبرز اللاعبين.

محمد صلاح 

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اختيار صلاح لطرابزون سبور يبدو مدروسًا بعناية، معتبرًا أن المدينة تحمل كثيرًا من أوجه التشابه مع ليفربول، سواء من حيث الطبيعة الساحلية أو الأجواء المحيطة، وهو ما قد يساعد قائد منتخب مصر على خوض تجربة جديدة في بيئة مريحة، مع الاستمرار في المنافسة الأوروبية وإضافة خبراته للاعبين الشباب داخل النادي.

واختتم حتحوت بالإشادة بقرار محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري أحسن اختيار وجهته الجديدة، خاصة أنه سينضم إلى فريق يمتلك مشروعًا رياضيًا واضحًا ويشارك في المنافسات الأوروبية، ليجمع بين الاستقرار الفني والراتب الكبير والبيئة المناسبة، مختتمًا حديثه بكلمة: "شابوه"، مع انتظار ما ستسفر عنه التجربة داخل الملاعب.

محمد صلاح الأهلي الزمالك طرابزون

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