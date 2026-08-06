رسميًا.. فابيو نونو ينضم إلى الجهاز الفني للفتح الرباطي المغربي

انضم البرتغالي فابيو نونو، محلل الأداء السابق لنادي الزمالك، إلى الجهاز الفني لنادي الفتح الرباطي المغربي، وذلك بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء.

وسيبدأ نونو مهمته الجديدة في صفوف الفريق المغربي بمنصب المدرب المساعد، ليخوض تجربة جديدة في الدوري المغربي، بعدما سبق له العمل داخل الجهاز الفني للزمالك وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

وكان فابيو نونو قد أعلن رحيله رسميًا عن الزمالك خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يحسم وجهته الجديدة بالانضمام إلى الفتح الرباطي، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله.