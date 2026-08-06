بعد التعافي من الإصابة.. أحمد حسام ومحمود جهاد جاهزان للمشاركة مع الزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسن أن ثنائي الفريق الابيض أحمد حسام ومحمود جهاد أصبحا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعد اكتمال تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما خلال الفترة الماضية.

الزمالك

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللاعبين أنهيا البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، وحصلا على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات والمشاركة بشكل طبيعي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني موقف الثنائي من الظهور في المباريات المقبلة، وفقًا لمدى جاهزيتهما الفنية والبدنية، بعد الاطمئنان الكامل على حالتهما الطبية.