برلمانية: تسريع تنفيذ المشروعات الصحية يعكس اهتمام الدولة بالمواطن

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة المشروعات الصحية، تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات شركات الإنتاج الحربي لدعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت "العسيلي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن شركات الإنتاج الحربي تمتلك خبرات وإمكانات صناعية وهندسية كبيرة، أثبتت كفاءتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وهو ما يجعلها شريكًا رئيسيًا في دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بقطاع الصحة.

تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ

وأضافت أن المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتوجيه بتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، يؤكدان وجود رؤية واضحة لإنجاز المشروعات في توقيتها المحدد، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في التعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والصحة والسكان يسهم في تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن استثمار الدولة لقدرات مؤسساتها الوطنية في تنفيذ المشروعات التنموية يمثل أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدولة على إنجاز مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وفي التوقيتات المحددة.

