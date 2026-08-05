حذف صوره وأزال صفة لاعب ريال مدريد.. فينيسيوس جونيور يثير الجدل بشأن مستقبله

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرى تغييرات مفاجئة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في خطوة ربطها كثيرون بمستقبله مع ريال مدريد.

وقام فينيسيوس بحذف جميع الصور من حسابه الشخصي، بما في ذلك صورته الشخصية، كما أزال التعريف الذي يشير إلى كونه لاعبًا في ريال مدريد، الأمر الذي فتح باب التكهنات بين جماهير النادي ووسائل الإعلام حول أسباب هذه الخطوة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين اللاعب وإدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده، وسط تقارير تتحدث عن وجود بعض النقاط العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

أثارت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة مرتبطة بمفاوضات التجديد، بينما رأى آخرون أنها قد تكون مجرد إعادة ترتيب لحسابه الشخصي دون دلالات تتعلق بمستقبله.

ويعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز نجوم ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بعدة بطولات محلية وقارية، ليصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة النادي الملكي.