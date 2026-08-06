احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك تكثيف وتطويل الشعر الخفيف تبحث أغلب الفتيات والسيدات على ماسك طبيعي يساعد على علاج الشعر بأبسط الخطوات فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على ماسك تكثيف وتطويل الشعر الخفيف .





ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن ..

المقادير:

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- 3 ملاعق كبيرة زبادي (ياغورت طبيعي).

- صفار بيضة للشعر الجاف، أو بيضة كاملة للشعر الدهني.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو أي زيت مناسب لشعرك).

- ملعقة صغيرة بن (قهوة) مطحون.

طريقة التحضير:

1. اخلطي الخميرة مع الزبادي حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.

2. أضيفي صفار البيض أو البيضة الكاملة حسب نوع الشعر، وامزجي جيدًا.

3. أضيفي زيت الزيتون واخلطي حتى يتجانس الخليط.

4. أضيفي البن المطحون وقلبي جيدًا.

طريقة الاستخدام:

- وزعي الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على الأطراف الجافة.

- اتركيه لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

- اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر ثم بالشامبو.

- يُستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.