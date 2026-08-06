الملك المصري أصيب بالذهول.. صحف تركيا تحتفي باستقبال صلاح في طرابزون

حظي الاستقبال الجماهيري الكبير الذي تلقاه النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي الجديد، باهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية، التي سلطت الضوء على الأجواء الاستثنائية التي صاحبت وصول قائد منتخب مصر إلى مطار طرابزون.

وكان نادي طرابزون سبور قد نجح في حسم التعاقد مع محمد صلاح لمدة موسمين، بعد منافسة مع بشكتاش خلال الفترة الماضية، على أن يرتدي النجم المصري القميص رقم 10 مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشادت صحيفة "الصباح" التركية بالاستقبال الذي حظي به صلاح، مؤكدة أن اللاعب ظهر عليه التأثر والدهشة بسبب الحفاوة الكبيرة التي وجدها من جماهير طرابزون منذ لحظة وصوله إلى المطار.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح وصل إلى مدينة طرابزون على متن طائرة خاصة، وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي النادي الذين احتشدوا لاستقباله، وقاموا بإشعال الألعاب النارية والتعبير عن دعمهم وحماسهم للنجم المصري.

وأشارت إلى أن صلاح شارك الجماهير في ترديد الهتافات مع رئيس النادي دوجان، قبل أن يعبر عن سعادته الكبيرة بالاستقبال، ثم غادر المطار برفقة رئيس طرابزون سبور، فيما يستعد النادي لإقامة حفل تقديم رسمي للاعب في ملعب بابارا بارك بحضور الجماهير.

من جانبها، ذكرت صحيفة "NTV Spor" التركية أن وصول محمد صلاح تسبب في حالة من الحماس الكبير بين جماهير طرابزون سبور، حيث توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار للترحيب بالصفقة الجديدة.

كما اهتمت صحيفة "Milliyet" بتصريحات محمد صلاح عقب وصوله، والتي أكد خلالها أنه لم يشاهد استقبالًا مماثلًا من قبل، مشيرة إلى أن طرابزون سبور أبرم صفقة عالمية بضم النجم المصري الذي تصدر اسمه عناوين الصحف حول العالم.

فيما وصفت صحيفة "Sporx" التركية محمد صلاح بـ"ملك طرابزون الجديد"، مؤكدة أن اللاعب انتقل من أجواء الدوري الإنجليزي إلى تجربة جديدة في تركيا وسط استقبال جماهيري استثنائي، وأنه تابع المشهد بدهشة وإعجاب كبيرين.

ويترقب عشاق طرابزون سبور بداية مشوار محمد صلاح مع الفريق، وسط آمال كبيرة بأن يقود النجم المصري النادي لتحقيق النجاحات والمنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.