استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات لتعزيز المظهر الحضاري بمدينة 6 أكتوبر.. صور

يواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات خلال الوردية المسائية، ضمن خطة العمل اليومية الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق أعلى مستويات النظافة بمختلف الأحياء والمحاور الرئيسية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وشهدت الوردية المسائية استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الأرصفة والمحاور بعدد من المناطق، حيث تواصل العمل بمحور جمال عبد الناصر، وأحياء (10، 11، 12)، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة بحي 12، ومجمع 3، وسنتر الفرج، مع استمرار أعمال تنظيف الأرصفة أمام مول العرب، ورفع المخلفات بميدان جهينة والمنطقة المحيطة به.

كما استمرت أعمال النظافة بشارع عبدالسلام أمين بالحي الأول، وأمام نادي وادي دجلة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إنشاء واستكمال الأرصفة أمام نادي نقابة المهندسين، واستمرار رفع المخلفات وتحسين المظهر العام بالمنطقة.

وشملت الأعمال أيضًا المرور الدوري على المحاور الرئيسية ورفع المخلفات أولًا بأول، واستمرار تفريغ صناديق القمامة بمختلف قطاعات المدينة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وعدم تراكم المخلفات.

وامتدت الأعمال إلى محور 26 يوليو أسفل كوبري جهينة وبجوار مول العرب، ومدخل منطقة بالم هيلز، حيث جرى رفع المخلفات وتنظيف جانبي الطريق والأرصفة، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة بطريق الأوسطى، ومنطقة كوبري ليلة القدر، ورفع المخلفات وفتح الطرق المغلقة بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى أعمال النظافة بمنطقة المستقبل جنوب الأحياء.

وأكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار تنفيذ أعمال النظافة على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة، مع تكثيف المرور الميداني ومتابعة مستوى الأداء، بما يضمن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لسكان المدينة.