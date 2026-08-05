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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي يواصل استعدادات حفله في رأس الحكمة

بوستر حفل محمد حماقي
بوستر حفل محمد حماقي
سعيد فراج

يواصل الفنان محمد حماقي بروفاته استعدادًا لحفله الضخم المرتقب برأس الحكمة، والمقرر إقامته بعد غدًا الجمعة، إذ يعد هذا الحفل هو الأول له بموسم الصيف بعد صدور ألبومه الأخير.

حفل محمد حماقي 

ومن المقرر أن يقدم حماقي أغنيات ألبومه الأخير "سمعوني" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم الصيف، كما يغني خلال الحفل عدد من أغنياته القديمة، والتي لا تزال تتصدر الترند والتي كان أبرزها "أم الدنيا" والتي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس العالم في نسخته الأخيرة.

بوستر حفل محمد حماقي 

كما يشهد الحفل عددا من المفاجآت المميزة التي تحضر لها الجهة المنظمة وستكشف عنها خلال الحفل.

‎وكان أحمد سعد وهيفاء وهبي قد  أحييا يوم الجمعة الماضي ليلة فنية مميزة في "سعادة ساحل" قدما فيها مجموعة من الأغنيات والاستعراضات الفنية واللوحات البصرية المميزة، في عرض متكامل جمع بين الغناء والاستعراض والإبهار، وسط أجواء عالمية تليق بمكانتهما الفنية، وتفاعل معهما الحضور بالتصفيق والغناء.

وأعلنت الجهة المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستعلن عن نجم سوبر ستار سيكون مفاجأة في الحفل بجانب النجم المعلن عنه، وذلك في كل حفلاتها التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع، مثل ما حدث مع النجم أحمد سعد حيث فوجيء الجمهور بحضوره بعد أن أنهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي سهرتها الغنائية بشكل أعجب الحضور الذين تفاعلوا مع ذلك بشكل كبير جدا.

محمد حماقي حماقي الفنان محمد حماقي رأس الحكمة

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