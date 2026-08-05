بعد تامر حسني وحماقي.. الشاعر مصطفى ناصر ينتظر ٨ أغاني مع تووليت والشرنوبي اليوم

يعيش الشاعر مصطفى ناصر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث ينتظر طرح ٨ أغاني اليوم، لينافس بهم في موسم ألبومات صيف ٢٠٢٦، مع الفنان تووليت ومحمد الشرنوبي، في ألبوماتهما الجديدة، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا مع الفنان تامر حسني ومحمد حماقي ورامي جمال.



ويتعاون مصطفى ناصر مع توو ليت في خمسة أغاني دفعة واحدة في ألبوم "صديق البرنامج"، ليستحوذ على نصيب الأسد في ألبومه، حيث أنه من المعروف أن توو ليت يفضل كتابة الأغاني بنفسه، ويأتي تعاونهما في الأغاني الآتية بالألبوم: أغنية من غير كلام، أغنية حقك عليا، أغنية هنعيش، أغنية أنت حبيبي، أغنية ولا عاش ولا كان، كما أن توو ليت تعاون مع معتز ماضي على توزيع جميع الأغاني الخمسة، بالإضافة إلى اشتراكهما في تلحين بعض الأغاني سويًا.



و يستكمل ناصر سلسلة نجاحاته مع الشرنوبي في ألبوم "بعد الليل" في ثلاثة أغاني، وهم: أغنية حبيت، أغنية غربة، أغنية لفين ما تروح، كما أن شرنوبي عكف على تلحين الثلاث أغاني، بجانب توزيع أغنيتي "حبيت"، "لفين ما تروح".



أغاني مصطفى ناصر في صيف ٢٠٢٦

الجدير بالذكر أن مصطفى ناصر استطاع تحقيق نجاحًا ملحوظًا في صيف ٢٠٢٦، بتعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية "قال فاكرني"’ بألبومه الجديد "مش هتكرر" التي تصدرت المرتبة الأولى على منصة أنغامي منذ طرح الألبوم، بالإضافة إلى تعاونه مع الفنان محمد حماقي في أغنية "مشيتي" بألبوم "سمعوني"، وتخطت مشاهداتها حتى الآن حاجز خمسة ملايين على يوتيوب، هذا إلى جانب تعاونه مع الرابر لِلا فضة في أغنية "ماهيش فارقة" من ميني ألبوم "ميني بوب"، كما تعاونم مؤخرًا مع توو ليت في أغنية "عشان حبيبي".