نقابة الأطباء تحذّر من وصفات علاج السرطان غير العلمية: كربونات الصوديوم قد تسبّب مضاعفات خطيرة|فيديو

أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن الادعاءات التي تزعم إمكانية علاج مرض السرطان باستخدام كربونات الصوديوم ليست جديدة، مشيرًا إلى أن طبيبًا إيطاليًا سبق أن روّج لهذه المزاعم مدعيًا أن السرطان مرض فطري، إلا أن منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة تصدت لهذه الادعاءات، وتم إيقافه عن ممارسة المهنة.

وقال خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن كربونات الصوديوم مادة قلوية تؤثر في معدلات الحموضة داخل الجسم، وقد تتسبب في أضرار للمعدة ومضاعفات صحية خطيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت فعاليتها في علاج السرطان.

حماية صحة المواطنين

وتابع أن نقابة الأطباء تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ضد كل من يروج لعلاجات أو وصفات طبية للأمراض دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بممارسة مهنة الطب، مشددًا على أن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها لمواجهة هذه الممارسات وحماية صحة المواطنين.



