نقابة الأطباء تتقدم ببلاغات ضد باربرا أونيل وتطالب بمنع دورة الجونة

أعلنت النقابة العامة للأطباء اتخاذ إجراءات عاجلة عقب علمها بالإعلان عن تنظيم دورة تدريبية بمدينة الجونة خلال شهر نوفمبر المقبل، تقدمها باربرا أونيل، التي لا تحمل ترخيصا لمزاولة مهنة الطب في مصر، كما أنها ممنوعة مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو نصائح صحية في أستراليا، عقب تحقيق رسمي خلص إلى ترويجها مزاعم ومعلومات صحية مثيرة للجدل تتعارض مع الأسس العلمية المعتمدة.

وأكدت النقابة أنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ورقابية حيال تنظيم هذه الفعالية، حفاظا على صحة المواطنين ومنع الترويج لأي معلومات طبية غير موثقة.

كما خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة بحجب المحتوى الذي تنشره باربرا أونيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من معلومات صحية مضللة.

وأوضحت النقابة، أن السلطات الصحية الأسترالية سبق أن خلصت إلى أن باربرا أونيل كانت تقدم نصائح خطيرة وغير قائمة على أي دليل علمي، ورغم تقديمها نفسها كخبيرة تغذية ومعالجة طبيعية، فإنها لا تحمل أي مؤهل في التغذية العلاجية، واكتسبت شهرة واسعة عبر الإنترنت بسبب ترويجها لما تصفه بـ"العلاجات الطبيعية".

علاج السرطان ببيكربونات الصوديوم

وأضافت أن من أبرز مزاعمها الادعاء بأن السرطان "فطر" يمكن علاجه باستخدام بيكربونات الصوديوم أو من خلال تعديل النظام الغذائي، وهو ما أكدت لجنة الشكاوى الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أنه ادعاء غير مدعوم بأي دليل علمي، ويحمل خطورة كبيرة لأنه قد يدفع المرضى إلى ترك العلاج الطبي الفعال.

كما أشارت النقابة إلى أن أونيل ادعت إمكانية استبدال حليب الأم بحليب الماعز الطازج، وهو ما اعتبرته اللجنة نصيحة خطيرة قد تعرض الرضع لسوء التغذية والعدوى الميكروبية، فضلا عن ترويجها أفكارا مناهضة للتطعيم والتقليل من أهمية المضادات الحيوية، رغم أن هذه التدخلات الطبية تستند إلى أدلة علمية راسخة وأسهمت في إنقاذ ملايين الأرواح.

ولفتت النقابة إلى أن لجنة شكاوى الرعاية الصحية في نيو ساوث ويلز (HCCC) أجرت تحقيقا شاملا في ممارسات باربرا أونيل عام 2019، شمل مراجعة محاضراتها وكتبها وتصريحاتها، وانتهى إلى أن ما تطرحه يمثل خطرا على الصحة العامة لأنه غير قائم على العلم أو التجارب السريرية، وقد يدفع المرضى إلى التخلي عن العلاج الطبي الفعال، ويستهدف فئات شديدة الحساسية مثل مرضى السرطان والرضع، فضلا عن أن مؤهلاتها لا تخول لها تقديم نصائح علاجية لهذه الفئات، بما يخالف القوانين الصحية الأسترالية.

وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت في 24 سبتمبر 2019 قرارا بمنعها مدى الحياة من تقديم أي خدمات صحية، سواء كانت مدفوعة أو تطوعية أو حتى تعليمية في المجال الصحي.

وشددت النقابة العامة للأطباء على أن صحة المواطنين ليست مجالا للتجارب أو الادعاءات غير المثبتة، مؤكدة أن الترويج لأي معلومات أو دورات صحية يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية المعتمدة والضوابط القانونية المنظمة.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات الطبية غير الموثقة أو الدورات التي تقدم وعودا بعلاج الأمراض الخطيرة دون سند علمي.