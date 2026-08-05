وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية ممنهجة والحفاظ على الهوية العربية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس مسألة مبدأ تمس العرب والدول الإسلامية .



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية الأردن وفلسطين ، :" إجماع عربي إسلامي على ضرورة اتخاذ إجراءات محددة للتحرك الجماعي مع كل الاطراق الإقليمية للتأكيد على الخطورة البالغة للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية أو الضفة الغربية".

وتابع بدر عبد العاطي :" الوسطاء مصر وقطر وتركيا بذلوا جهودا كبيرة للتوافق على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وهذا لا يمكن ان يتم مع استمرار اعمال القتل الإسرائيلي ".

واكمل بدر عبد العاطي :" هناك خطة أمريكية للسلام في غزة ندعمها وتوافقنا عليها وتعتبر العنوان الأساسي في الوضع الفلسطيني وتضمن الخطة وقف العدوان الإسرائيلي والاعتداء على الفلسطينيين وحصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة ".

ولفت بدر عبد العاطي :" نعول على الدور الأمريكي ودور الرئيس الأمريكي بتنفيذ خطته في قطاع غزة بما يضمن التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية وبدء تنفيذ براج الإعمار والتعافي المبكر، و خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية ولا لتهجير الفلسطينيين".

