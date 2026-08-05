الاتحاد العراقي: البطولة الرباعية اختبار مثالي لكأس آسيا وتنسجم مع رؤية أرنولد التحضيرية

يمضي الاتحاد العراقي لكرة القدم بخطوات متقدمة نحو تنظيم بطولة رباعية ودية في محافظة البصرة خلال نافذة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا 2027.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، في تصريحات صحفية إن الاتحاد يواصل تحضيراته لإقامة البطولة بما ينسجم مع رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني، جراهام أرنولد، بهدف توفير أفضل محطة إعدادية قبل خوض منافسات البطولة القارية.

وأضاف أن الاتحاد بدأ بمخاطبة عدد من منتخبات شرق آسيا، نظراً لتقارب أساليب لعبها مع بعض منتخبات مجموعة العراق في نهائيات كأس آسيا، بما يحقق الفائدة الفنية المرجوة للملاك التدريبي واللاعبين.

وأوضح الموسوي، أن مشاركة منتخبي العراق وإيران تأكدت بصورة رسمية، فيما ينتظر الاتحاد الرد النهائي من منتخب أوزبكستان، إلى جانب منتخب آسيوي رابع، لاستكمال أطراف البطولة التي تستضيفها البصرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن اختيار المنتخبات المشاركة يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد والجهاز الفني لإتاحة الفرصة أمام المنتخب العراقي لخوض مباريات تجريبية قوية ومتنوعة، تسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل نهائيات كأس آسيا.

قرعة كأس آسيا

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت المنتخب الوطني الى جانب منتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.