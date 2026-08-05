ملك الأردن يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس المحتلة، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، حيث ضم الوفد وزراء خارجية مصر، وتونس، والجزائر، والعراق، وقطر، والسعودية، والصومال، وفلسطين، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد الملك عبدالله على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك.

وتناول اللقاء أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة في قطاع غزة.