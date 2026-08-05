الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات مكافحة الإرهاب عن 3 شركات طيران إيرانية وطائرتين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق تحديثات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ونقلتها وكالة رويترز.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تحركات دبلوماسية ومفاوضات بشأن ملفات الخلاف بين البلدين، ما قد يجعل رفع العقوبات المحدود مؤشراً على مرونة أمريكية في بعض الملفات، رغم استمرار العقوبات الواسعة المفروضة على إيران وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري.

ولم توضح وزارة الخزانة، في المعلومات المنشورة حتى الآن، الأسباب التفصيلية وراء إزالة الكيانات والطائرات من قوائم العقوبات، أو ما إذا كان القرار جزءاً من تفاهم أوسع مع الجانب الإيراني.

ويأتي الإجراء بعد فترة قصيرة من تشديد واشنطن ضغوطها على شبكات مرتبطة بالحرس الثوري؛ إذ فرضت الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يدعمون جهود إيران في شراء الأسلحة، كما استهدفت شبكات مرتبطة بعمليات الحرس الثوري.

ويعكس رفع العقوبات عن كيانات محددة، في المقابل، تحولاً محدوداً في سياسة الضغط الأمريكية، دون أن يعني بالضرورة رفع العقوبات عن الحرس الثوري أو إنهاء سياسة العقوبات المفروضة على إيران بشكل عام.