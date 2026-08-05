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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
رنا عصمت

حرصت الفنانة نادية الجندي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نادية الجندى..

وظهرت نادية الجندى، بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية فستانا باللون الأصفر الفاتح .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

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