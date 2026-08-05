فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة عبر إنستجرام| شاهد

لفتت فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة صيفية أنيقة جمعت بين البساطة واللمسات العصرية، لتنال إعجاب متابعيها ومحبي الموضة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان على فستان أبيض طويل بتصميم ضيق من الأعلى وانسيابي من الأسفل، تميز بأزرار أمامية وثنيات ناعمة عند الذيل، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا يناسب أجواء الصيف.

ونسقت أسفل الفستان توبًا باللون الأسود بدون أكمام، ليضيف تباينًا أنيقًا مع اللون الأبيض، بينما وضعت وشاحًا بنقشة كلاسيكية بألوان البيج والأسود على كتفيها، وهو ما أضفى لمسة من الفخامة على اللوك.

مكياج ناعم وتسريحة بسيطة

واختارت فرح شعبان مكياجًا هادئًا ارتكز على البشرة المشرقة مع أحمر شفاه بدرجة وردية، إلى جانب تحديد العينين بطريقة ناعمة أبرز ملامح وجهها دون مبالغة.

أما الشعر، فاعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، التي منحتها مظهرًا شبابيًا وعصريًا يتماشى مع طبيعة الإطلالة.

فرح شعبان

إكسسوارات ذهبية تكمل الأناقة

وأكملت ملكة جمال مصر السابقة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية، تضمنت عقدًا بتصميم سلاسل عريضة، وأقراطًا دائرية، وأساور وخواتم، كما حملت هاتفًا بغطاء برتقالي أضفى لمسة لونية لافتة على الصورة.

وظهرت فرح شعبان أثناء التقاط صورة "سيلفي" أمام المرآة داخل أحد مراكز العناية والتجميل، في أجواء يغلب عليها اللون الوردي، ما أضفى حيوية على الصورة وعكس الطابع العصري للمكان.