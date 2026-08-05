«مجلس الوزراء»: لدينا مخزون سكر يكفي عامًا.. وسعر الكيلو 28 جنيهًا بالمجمعات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو بالمجمعات الاستهلاكية يبلغ 28 جنيهًا، مقارنة بما تجاوز 50 جنيهًا للكيلو قبل نحو عامين، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، استعرض جهود الوزارات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إتاحة مختلف السلع والمنتجات الأساسية، والتأكد من توافر مخزون يكفي لفترات زمنية طويلة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق المزيد من التوازن في الأسعار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منافذ الوزارات والجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، توفر السلع والمنتجات بكميات كافية وأسعار تنافسية في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار عدد من السلع، وفي مقدمتها السكر.

استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع

ولفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شدد على أهمية استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، لضمان انضباطها، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية.